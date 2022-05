27e olympiades du Canton Vert Orbey, 25 juin 2022, Orbey.

27e olympiades du Canton Vert Orbey

2022-06-25 – 2022-06-25

Orbey Haut-Rhin Orbey

EUR Un tournoi multi sport mettant en compétition une vingtaine d’équipes qui doivent durant le weekend disputer 13 épreuves sportives différentes dans une ambiance amicale et un esprit de détente. A chaque épreuve les équipes obtiennent des points et à la fin du weekend un classement final sera établi.

Les équipes sont composées au minimum de 6 personnes. Sur inscription.

Petite restauration et buvette sur place.

+33 6 03 15 80 55

