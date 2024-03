27e édition du Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux UGC Ciné Cité Bordeaux, jeudi 14 mars 2024.

27e édition du Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux Le Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux revient pour une 27e édition les 14 et 15 mars à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux. 14 et 15 mars UGC Ciné Cité Billetterie en ligne.

Début : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:30:00+01:00

Rendez-vous à l’UGC Ciné Cité à Bordeaux

Extérieur Nuit est fier de vous présenter la 27e édition du Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux ! Rejoignez nous le 14 et 15 mars à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux pour profiter d’une belle sélection de Court-Métrage et un cocktail offert par nos partenaires locaux.

Cette année encore nous nous sommes surpassés pour vous proposer cet évènement ancré dans la vie cinématographique bordelaise. Le festival n’a de cesse de croître et de se renouveler dans l’espoir d’attirer de nouveaux spectateurs. Que vous soyez amateur de cinéma ou cinéphile aguerris, laissez nous vous plonger dans la magie des courts métrage. Un jury de professionnel du monde du cinéma et d’étudiants passionnés est convié afin de récompenser leurs œuvres préférées.

Pour connaître le programme de chaque soirée n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux instagram (@festivalcourtbordeaux) et facebook ou à consulter notre site internet.

Réservez dès à présent vos places, pour ne rien manquer de ces deux soirées uniques !

UGC Ciné Cité 15 rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festivalcourtmetragebordeaux.com/venir-au-festival-billeterie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://festivalcourtmetragebordeaux.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « relation@festivalcourtmetragebordeaux.com »}]

Festival Cinéma