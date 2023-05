L’ENVOLÉE D’ÉTÉ – OUVERTURE DU FESTIVAL ET CONCERT RAFFINÉ SUR BIDONS RECYCLÉS 27bis Allée Pol Lapeyre, 2 juin 2023, Azille.

Azille,Aude

18H30 : Ouverture du festival

19H : Concert raffiné sur bidons recyclés : total manque de steel (11) cour de la salle des voutes, spectacle musical

Un spectacle éco responsable qui :

– Utilise des instruments 100 % fabriqués à partir de matériaux recyclés, et sans les repeindre en vert !!

– Recycle des musiques, parfois abandonnées, parfois usées jusqu’à la corde, parfois inouïes, et sans les massacrer !!

– Propose des concerts à énergie positive, qui produisent énormément de chaleur humaine, et sans consommer ni eau, ni électricité !!

– Forme un cercle vertueux, à même le sol, et sans aucun autre impact sur l’environnement que la diffusion éphémère de sons cristallins en trois dimensions.

20H : Apéritif musical aux Allées P. Lapeyre (devant la mairie) accompagné par la section cuivres du Conservatoire de Carcassonne Agglo

Dès 14 H : Exposition photo « Dans l’oeil de Michel » à la Mairie.

Photos réalisées dans le cadre du concours photo organisé par la Direction de la lecture publique de Carcassonne Agglo.

16H30 : L’ALAE entre dans la danse dans la petite cour de la maternelle.

L’ALAE présentera son spectacle de danse des enfants de l’école.

17H : Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, récit témoignage dans la salle des voutes

Parti sur le chemin de Saint Jacques arpenté à plusieurs occasion, M Cauquil de l’association Camins, nous livre son témoignage de cette expérience sous forme d’une causerie-diaporama.

Une exposition de peinture d’artistes locaux est également visible dans la salle des voûtes..

2023-06-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-02 . .

27bis Allée Pol Lapeyre

Azille 11700 Aude Occitanie



18H30 : Opening of the festival

19H : Refined concert on recycled cans : total lack of steel (11) courtyard of the Salle des Voutes, musical show

An eco-responsible show that :

– Uses instruments 100% made from recycled materials, and without repainting them in green!

– Recycles music, sometimes abandoned, sometimes worn out, sometimes unheard of, and without massacring them!

– Proposes positive energy concerts, which produce a lot of human warmth, and without consuming neither water nor electricity!

– Forms a virtuous circle, on the ground, and without any other impact on the environment than the ephemeral diffusion of crystalline sounds in three dimensions.

20H : Musical aperitif in the Allées P. Lapeyre (in front of the town hall) accompanied by the brass section of the Conservatoire de Carcassonne Agglo

From 2 pm: Photo exhibition « Dans l’oeil de Michel » at the Town Hall.

Photos realized within the framework of the photo contest organized by the Direction of the public reading of Carcassonne Agglo.

16H30 : The ALAE enters the dance in the small courtyard of the kindergarten.

The ALAE will present its dance show of the children of the school.

17H : On the roads to Santiago de Compostela, a story in the vaulted hall

Mr. Cauquil of the Camins association will give us his account of this experience in the form of a talk and slide show.

An exhibition of paintings by local artists can also be seen in the vault room.

18H30: Inauguración del festival

19H : Concierto refinado sobre latas recicladas : ausencia total de acero (11) patio de la Salle des Voutes, espectáculo musical

Un espectáculo eco-responsable que :

– Utiliza instrumentos fabricados al 100% con materiales reciclados, ¡y sin pintarlos de verde!

– Recicla música, a veces abandonada, a veces desgastada, a veces inédita, ¡y sin masacrarla!

– Propone conciertos de energía positiva, que producen mucho calor humano, ¡y sin consumir ni agua ni electricidad!

– Forma un círculo virtuoso, sobre el terreno, sin otro impacto en el medio ambiente que la difusión efímera de sonidos cristalinos en tres dimensiones.

20.00 h: Aperitivo musical en las Allées P. Lapeyre (frente al ayuntamiento) acompañado por la sección de metales del Conservatorio de Carcasona Agglo

A partir de las 14:00 h: Exposición fotográfica « Dans l’oeil de Michel » en el Ayuntamiento.

Fotos realizadas en el marco del concurso fotográfico organizado por el Departamento de Lectura Pública de Carcassonne Agglo.

16H30 : La ALAE entra en danza en el pequeño patio de la escuela infantil.

La ALAE presentará su espectáculo de danza a cargo de los niños de la escuela.

17H : En los caminos de Santiago de Compostela, un cuento en la Salle des Voutes

El Sr. Cauquil, de la asociación Camins, nos contará su experiencia en forma de conferencia y proyección de diapositivas.

En la sala abovedada también podrá contemplarse una exposición de pinturas de artistas locales.

18H30: Eröffnung des Festivals

19H : Raffiniertes Konzert auf recycelten Kanistern: total manque de steel (11) cour de la salle des voutes, musikalische Darbietung

Eine öko-verantwortliche Show, die :

– Instrumente verwendet, die zu 100 % aus recycelten Materialien hergestellt wurden, und ohne sie grün anzustreichen!!!

– Musik recycelt, die manchmal verlassen, manchmal bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt und manchmal unerhört ist, ohne sie zu schlachten!

– Bietet Konzerte mit positiver Energie an, die viel menschliche Wärme erzeugen, ohne Wasser oder Strom zu verbrauchen!

– Bildet einen tugendhaften Kreislauf, auf dem Boden und ohne jegliche Auswirkungen auf die Umwelt, außer der flüchtigen Verbreitung von kristallklaren, dreidimensionalen Klängen.

20H: Musikalischer Aperitif in den Allées P. Lapeyre (vor dem Rathaus), begleitet von der Blechbläsergruppe des Konservatoriums von Carcassonne Agglo

Ab 14 H: Fotoausstellung « Dans l’oeil de Michel » (Im Auge von Michel) im Rathaus.

Fotos, die im Rahmen des von der Direction de la lecture publique de Carcassonne Agglo organisierten Fotowettbewerbs entstanden sind.

16.30 Uhr: Die ALAE tanzt im kleinen Hof der Vorschule.

Die ALAE präsentiert ihre Tanzaufführung der Schulkinder.

17H: Auf dem Weg nach Santiago de Compostela, Erzählung eines Zeitzeugen im Gewölbesaal

M. Cauquil vom Verein Camins berichtet in einem Diavortrag über seine Erfahrungen auf dem mehrfach begangenen Jakobsweg.

Eine Ausstellung von Gemälden lokaler Künstler ist ebenfalls im Gewölbesaal zu sehen.

