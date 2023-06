JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS : MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou, 24 juin 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Cette année encore, le musée participe aux Journées du Patrimoine de Pays et des moulins. Une occasion de (re)découvrir la cour de ferme (ouverte exceptionnellement à la visite pour l’événement)..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 12:30:00. EUR.

279 chemin du Lavoir Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This year again, the museum participates in the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. An opportunity to (re)discover the farmyard (exceptionally open to the visit for the event).

Un año más, el museo participa en las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Una oportunidad para (re)descubrir el corral (excepcionalmente abierto a los visitantes con motivo del evento).

Auch in diesem Jahr nimmt das Museum an den Tagen des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen teil. Eine Gelegenheit, den Hof (wieder) zu entdecken (der zu diesem Anlass ausnahmsweise für Besucher geöffnet ist).

