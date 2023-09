FINALE DU TROPHÉE DE L’AVENIR-ARÈNES DE LUNEL 277A Rue Tivoli Lunel, 1 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

La course camarguaise est rythmée par ses trois compétitions As, Avenir et Honneur.

1er octobre 2023 – 15h

Emplacement : Arènes de Lunel

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Tél : 06 31 13 19 01.

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Camargue racing is punctuated by three competitions: As, Avenir and Honneur.

october 1, 2023 ? 3pm

Location: Lunel bullring

INFORMATION AND RESERVATIONS

Tel: 06 31 13 19 01

La carrera de la Camarga está jalonada por sus tres competiciones: As, Avenir y Honneur.

1 de octubre de 2023 ? 15h00

Lugar de celebración: Plaza de toros de Lunel

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel.: 06 31 13 19 01

Der Rhythmus des Camargue-Rennens wird durch seine drei Wettbewerbe As, Avenir und Honneur bestimmt.

1. Oktober 2023 ? 15 Uhr

Standort : Arena von Lunel

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN

Tel: 06 31 13 19 01

