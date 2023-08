KEV ADAMS AUX ARÈNES DE LUNEL 277A Rue Tivoli Lunel, 9 septembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev Adams revient avec un spectacle tout « 9 » !.

2023-09-09 20:00:00 fin : 2023-09-09 . EUR.

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



To celebrate 10 years on stage, Kev Adams is back with an all « 9 » show!

Para celebrar sus 10 años sobre los escenarios, Kev Adams vuelve con un espectáculo de « 9 »

Um sein 10-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern, kehrt Kev Adams mit einer Show ganz « 9 » zurück!

