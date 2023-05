TROPHÉE PATRICK CASTRO AUX ARÈNES 277A Rue Tivoli, 29 mai 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Date(s) : 29 mai 2023 – 17h

Ce concours de manade sera l’occasion de célébrer le grand raseteur Patrick Castro qui nous a quitté il y a 10 ans déjà

Emplacement : Arènes de Lunel

Tél : 06 31 13 19 01

Tarif : de 14 à 22 €

Billetterie en ligne.

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . EUR.

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Date(s) : May 29, 2023 ? 5pm

This manade competition will be the occasion to celebrate the great raseteur Patrick Castro who left us 10 years ago

Location : Arena of Lunel

Tel : 06 31 13 19 01

Price : from 14 to 22 ?

Online ticketing

Fecha(s) : 29 de mayo de 2023 ? 17h00

Este concurso de manade será la ocasión de homenajear al gran raseteur Patrick Castro que nos dejó hace 10 años

Lugar : Plaza de toros de Lunel

Tel : 06 31 13 19 01

Precio : de 14 a 22 ?

Venta de entradas en línea

Datum(e) : 29. Mai 2023 ? 17 Uhr

Dieser Manade-Wettbewerb wird die Gelegenheit bieten, den großen Raseteur Patrick Castro zu feiern, der uns bereits vor 10 Jahren verlassen hat

Standort : Arènes de Lunel

Tel: 06 31 13 19 01

Eintrittspreis: von 14 bis 22 ?

Online-Ticketverkauf

Mise à jour le 2023-05-22 par OT PAYS DE LUNEL