Petite balade en Dyane – Les nuits de l’estuaire 277 Rue Pasteur Arelaune-en-Seine, 7 octobre 2023, Arelaune-en-Seine.

Arelaune-en-Seine,Seine-Maritime

BALADE SUR LA ROUTE DES FRUITS

Prenez place à bord d’une authentique Dyane pour une découverte originale des bords de Seine. Vincent Langlois, son propriétaire, collectionneur passionné, vous emmène pour une balade dans la Presqu’ile de Brotonne entre Heurteauville et la Mailleraye-sur-Seine, à bord de cette voiture iconique des années 70..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 22:00:00. .

277 Rue Pasteur La Mailleraye-sur-Seine

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



FRUIT ROAD TRIP

Take a seat aboard an authentic Dyane for an original discovery of the banks of the Seine. Vincent Langlois, its owner and a passionate collector, will take you on a tour of the Presqu?ile de Brotonne between Heurteauville and La Mailleraye-sur-Seine, aboard this iconic car from the 1970s.

ROAD TRIP DE FRUTAS

Tome asiento en un auténtico Dyane para un original descubrimiento de las orillas del Sena. Vincent Langlois, su propietario y apasionado coleccionista, le llevará a recorrer la península de Brotonne, entre Heurteauville y La Mailleraye-sur-Seine, en este emblemático coche de los años 70.

FAHRT AUF DER OBSTSTRASSE

Nehmen Sie an Bord einer authentischen Dyane Platz, um die Ufer der Seine auf originelle Weise zu entdecken. Vincent Langlois, sein Besitzer und leidenschaftlicher Sammler, nimmt Sie an Bord dieses ikonischen Autos aus den 70er Jahren mit auf eine Fahrt über die Brotonne-Halbinsel zwischen Heurteauville und La Mailleraye-sur-Seine.

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche