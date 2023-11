Spectacle théâtral : L’empreinte 276A rue de Sallmard Peyrins, 4 novembre 2023, Peyrins.

Peyrins,Drôme

Spectacle théâtrale : Samedi 4 et dimanche 5 novembre.



Une famille citadine s’installe au château de Sallmard. Mais un secret pèse sur eux. Le passé du château t celui des personnages vont se confondre et faire vaciller les mémoires..

2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

276A rue de Sallmard Compagnie l’Orangerie

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Theatre show: Saturday 4 and Sunday 5 November.



A city family settles at Château de Sallmard. But a secret is hanging over them. The castle’s past and that of its characters will merge and cause memories to flicker.

Espectáculo teatral: sábado 4 y domingo 5 de noviembre.



Una familia de ciudad se muda al castillo de Sallmard. Pero un secreto se cierne sobre ellos. El pasado del castillo y el de sus personajes se fundirán y harán que los recuerdos parpadeen.

Theaterspektakel: Samstag, 4. und Sonntag, 5. November.



Eine Familie aus der Stadt zieht in das Schloss Sallmard. Doch ein Geheimnis lastet auf ihnen. Die Vergangenheit des Schlosses t die der Figuren werden sich vermischen und die Erinnerungen ins Wanken bringen.

