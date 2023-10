VOYAGE EN PAYS TEXTILE: COURS DE COUTURE « REMBOBINEZ » 276 Avenue du Général de Gaulle Lodève, 29 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le cadre de l’évènement, « Voyage en Pays Textile », redonnez du pep’s aux tissus et vêtements de vos armoires en venant apprendre à coudre ! De 14h à 16h ou 16h30 à 18h30.

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 18:30:00. EUR.

276 Avenue du Général de Gaulle

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the « Voyage en Pays Textile » event, come and learn how to sew to give a new lease of life to the fabrics and clothes in your wardrobes! From 2pm to 4pm or 4:30pm to 6:30pm

En el marco del « Voyage en Pays Textile », aprenda a coser para dar una nueva vida a los tejidos y prendas de su armario De 14:00 a 16:00 o de 16:30 a 18:30

Im Rahmen der Veranstaltung, « Voyage en Pays Textile », können Sie den Stoffen und Kleidungsstücken in Ihren Schränken neuen Pep verleihen, indem Sie nähen lernen! Von 14 bis 16 Uhr oder 16.30 bis 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC