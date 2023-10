REMBOBINEZ: COURS DE COUTURE 276 Avenue du Général de Gaulle Lodève, 11 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Redonnez du pep’s aux tissus et vêtements de vos armoires en venant apprendre à coudre ! De 14h à 16h ou 16h30 à 18h30.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

276 Avenue du Général de Gaulle

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Revitalize the fabrics and clothes in your wardrobe by learning to sew! From 2pm to 4pm or 4:30pm to 6:30pm

Renueva los tejidos y las prendas de tu armario aprendiendo a coser De 14:00 a 16:00 o de 16:30 a 18:30

Peppen Sie die Stoffe und Kleidungsstücke in Ihrem Kleiderschrank auf und kommen Sie vorbei, um nähen zu lernen! Von 14 bis 16 Uhr oder 16.30 bis 18.30 Uhr

