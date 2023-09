Découverte Vigne et Arts au Domaine Château La Coste 2750 Route de la Cride Le Puy-Sainte-Réparade, 21 octobre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Une visite pour vivre l’expérience Château La Coste, notre spécialiste Vin vous présentera les différentes grappes, les spécificités de nos sols, de notre terroir et climat, quand notre médiateur artistique vous dévoilera les secrets des oeuvres d’art..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

2750 Route de la Cride Domaine Château La Coste

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A visit to live the Château La Coste experience: our wine specialist will introduce you to the different grape varieties, the specificities of our soils, terroir and climate, while our artistic mediator will reveal the secrets of the works of art.

Nuestro especialista en vinos le presentará las distintas variedades de uva y las características específicas de nuestros suelos, terruño y clima, mientras que nuestro mediador artístico le revelará los secretos de las obras de arte.

Unser Weinspezialist wird Ihnen die verschiedenen Traubensorten, die Besonderheiten unserer Böden, unseres Terroirs und Klimas vorstellen, während unser Kunstvermittler Sie in die Geheimnisse der Kunstwerke einweihen wird.

