499 Seconds, Isabel Nolan 2750 Route de la cride, 14 mars 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

L’artiste irlandaise, Isabel Nolan présente une nouvelle série de peintures ainsi qu’une grande tapisserie dévoilée pour la première fois aux côtés d’une sculpture suspendue..

2023-03-14 à 12:00:00 ; fin : 2023-04-30 17:00:00. EUR.

2750 Route de la cride Château La Coste

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Irish artist, Isabel Nolan presents a new series of paintings as well as a large tapestry unveiled for the first time alongside a hanging sculpture.

La artista irlandesa Isabel Nolan presenta una nueva serie de pinturas y un gran tapiz desvelados por primera vez junto a una escultura colgante.

Die irische Künstlerin Isabel Nolan präsentiert eine neue Serie von Gemälden und einen großen Wandteppich, der zum ersten Mal zusammen mit einer hängenden Skulptur gezeigt wird.

Mise à jour le 2023-03-17 par Provence Tourisme