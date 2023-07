Escape Game La Mutinerie du Victorieux 275 Rue du Tit Biscarrosse, 12 juillet 2023, Biscarrosse.

Escape Game: « La Mutinerie du Victorieux ». Bienvenue à bord du Victorieux, navire du célèbre pirate Français, La Buse. Une mutinerie a éclaté en pleine mer suite à la mystérieuse disparition du trésor. A vous de découvrir la vérité ?

Cet escape game immersif vous plonge dans l’univers palpitant des pirates. Vous devrez résoudre des énigmes originales, trouver des indices et travailler en équipe pour réussir votre mission et sauver votre vie. Convient aux événements d’entreprise et aux anniversaires. C’est un excellent moyen de passer un moment inoubliable entre amis ou en famille. L’escape game est adapté à tous les niveaux, du débutant au joueur expérimentés.

Chasse aux énigmes : entre amis ou en famille, à vélo ou à pied, c’est au travers du parfait équilibre entre chasse au trésor et course d’orientation que vous découvrirez de façon ludique la belle étendue de Biscarrosse Plage..

Escape Game: « La Mutinerie du Victorieux ». Welcome aboard the Victorieux, ship of the famous French pirate, La Buse. A mutiny has broken out at sea following the mysterious disappearance of the treasure. It’s up to you to discover the truth?

This immersive escape game plunges you into the thrilling world of pirates. You’ll have to solve original puzzles, find clues and work as a team to complete your mission and save your life. Suitable for corporate events and birthday parties. It’s a great way to spend an unforgettable moment with friends or family. The escape game is suitable for all levels, from beginners to experienced players.

Riddle hunt: with friends or family, by bike or on foot, it’s the perfect balance between treasure hunt and orienteering race that will help you discover the beautiful expanse of Biscarrosse Plage.

Juego de Escape: « Motín en el Victorieux ». Bienvenido a bordo del Victorieux, el barco del famoso pirata francés La Buse. Ha estallado un motín en alta mar tras la misteriosa desaparición del tesoro. De ti depende descubrir la verdad..

Este juego de escape inmersivo te sumerge en el apasionante mundo de los piratas. Tendrás que resolver originales rompecabezas, encontrar pistas y trabajar en equipo para tener éxito en tu misión y salvar tu vida. Adecuado para eventos corporativos y fiestas de cumpleaños. Es una forma estupenda de pasar un rato inolvidable con amigos o familiares. El juego de escape es apto para todos los niveles, desde principiantes hasta jugadores experimentados.

Búsqueda del acertijo: con amigos o en familia, en bicicleta o a pie, es el equilibrio perfecto entre búsqueda del tesoro y carrera de orientación que le permitirá descubrir la hermosa extensión de Biscarrosse Plage de forma divertida.

Escape Game: « Die Meuterei auf der Victorieux ». Willkommen an Bord der Victorieux, dem Schiff des berühmten französischen Piraten La Buse. Auf hoher See ist eine Meuterei ausgebrochen, nachdem der Schatz auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Ist es an Ihnen, die Wahrheit herauszufinden?

Dieses immersive Escape Game lässt Sie in die spannende Welt der Piraten eintauchen. Sie müssen originelle Rätsel lösen, Hinweise finden und im Team arbeiten, um Ihre Mission erfolgreich abzuschließen und Ihr Leben zu retten. Geeignet für Firmenveranstaltungen und Geburtstage. Es ist eine tolle Möglichkeit, mit Freunden oder der Familie einen unvergesslichen Moment zu verbringen. Das Escape Game ist für alle Niveaus geeignet, von Anfängern bis zu erfahrenen Spielern.

Rätseljagd: Ob mit Freunden oder der Familie, mit dem Fahrrad oder zu Fuß – durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Schatzsuche und Orientierungslauf werden Sie auf spielerische Weise die schöne Weite von Biscarrosse Plage entdecken.

