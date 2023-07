Balade dessinée le Vivier 275 Rue du Tit Biscarrosse, 13 avril 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Lors d’une balade, Carole vous fera découvrir le dessin de façon spontanée, sans recherche de performance, à l’écoute de nos sens et ressentis. Elle vous attend avec impatience pour savourer ce moment nature et créatif.

– public : adultes et ados (à partir de 12 ans)

– durée : 2H30

– parcours 4 kms environ accessible à tous

– matériel dessin fourni

– prévoir chaussures de marche, petit sac à dos, eau

– maximum 6 personnes

– Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme.

2023-04-13 fin : 2023-04-13 12:00:00. EUR.

275 Rue du Tit Parking du Vival

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



During a walk, Carole will make you discover the drawing in a spontaneous way, without research of performance, with the listening of our senses and feelings. She is looking forward to welcoming you to enjoy this natural and creative moment.

– public : adults and teenagers (from 12 years old)

– duration : 2H30

– 4 kms route accessible to all

– drawing material provided

– bring walking shoes, small backpack, water

– maximum 6 people

– Reservation required online or in the tourist office

Durante un paseo, Carole le hará descubrir el dibujo de forma espontánea, sin buscar el rendimiento, escuchando nuestros sentidos y sensaciones. Está deseando darle la bienvenida para que disfrute de este momento natural y creativo.

– público: adultos y adolescentes (a partir de 12 años)

– duración: 2H30

– recorrido de 4 km accesible a todos

– material de dibujo suministrado

– llevar calzado para caminar, mochila pequeña, agua

– máximo 6 personas

– Reserva obligatoria en línea o en la oficina de turismo

Während eines Spaziergangs wird Carole Sie das Zeichnen auf spontane Weise entdecken lassen, ohne Leistungsstreben, im Hören auf unsere Sinne und Empfindungen. Sie wartet ungeduldig auf Sie, um diesen natürlichen und kreativen Moment zu genießen.

– publikum: Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahren)

– dauer: 2 Stunden 30 Minuten

– strecke ca. 4 km für alle zugänglich

– zeichenmaterial wird zur Verfügung gestellt

– wanderschuhe, kleiner Rucksack, Wasser mitbringen

– maximal 6 Personen

– Reservierung online oder im Tourismusbüro erforderlich

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Grands Lacs