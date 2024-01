Grand Prix Camions sur le Circuit Paul Armgnac 275 avenue André Diviès Nogaro, samedi 22 juin 2024.

Nogaro Gers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 09:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Vivez l’adrénaline au Circuit Paul Armagnac de Nogaro. Assistez à des courses envoûtantes de voitures, camions et motos dans un cadre emblématique. Plongez dans l’univers palpitant du sport automobile au cœur de l’Armagnac et d’Artagnan lors d’une course.

275 avenue André Diviès CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

Nogaro 32110 Gers Occitanie



