Vide grenier enfance 274 Rte de Ferrié Penne-d’Agenais, 12 novembre 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Le Football Club Penne-St Sylvestre organise un vide grenier enfance.

Objets de puériculture, vêtements enfants, jouets et livres.

Restauration sur place..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

274 Rte de Ferrié Salle Jules Jacques

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Penne-St Sylvestre Football Club is organizing a childhood garage sale.

Childcare items, children’s clothing, toys and books.

Catering on site.

El Club de Fútbol Penne-St Sylvestre organiza una venta de garaje para niños.

Artículos de puericultura, ropa infantil, juguetes y libros.

Catering in situ.

Der Football Club Penne-St Sylvestre organisiert einen Kinderflohmarkt.

Kinderpflegeartikel, Kinderkleidung, Spielzeug und Bücher.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Fumel – Vallée du Lot