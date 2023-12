FESTIVAL PALMAROSA 2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

Cette année, le Palmarosa Festival, c’est 3 jours 100% Indie Pop-Rock Rendez-vous les 23, 24 et 25 août 2024 Et pour en profiter comme il se doit, on double la surface du site au Domaine de Grammont Plus d’informations à venir Billetterie ouverte .

2733 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

