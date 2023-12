ESPACE CONTEURS COPAINVILLE ET SON INVITÉE NOÉMIE TRUFFAUT 273 Rue du Fauconnier Mayenne, 12 décembre 2023 20:15, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Le collectif de l’espace conteurs organise des événements dédiés à l’oralité. La première partie de soirée est une scène ouverte à tous,puis l’artiste invité nous ouvre à son univers..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

273 Rue du Fauconnier FJT Copainville

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The collective of the storytelling space organizes events dedicated to orality. The first part of the evening is an open stage, then the invited artist opens us to his universe.

El colectivo de narradores organiza actos dedicados a la tradición oral. La primera parte de la velada es un escenario abierto, y luego el artista invitado nos abre su mundo.

Das Kollektiv des Espace Conteurs organisiert Veranstaltungen, die der Mündlichkeit gewidmet sind. Der erste Teil des Abends ist eine offene Bühne für alle, danach öffnet der eingeladene Künstler seine Welt.

