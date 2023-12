Musicalarue invite Chantons sous les pins 273 rue des écoles Luxey, 1 décembre 2023, Luxey.

Luxey,Landes

Une soirée sous les thèmes de la chanson et de la cumbia avec Pierrot et Moi et Flavia Coelho en association avec le Festival Chantons sous les pins.

Ouverture des portes des Cigales (Luxey – 40) à 19h30.

Public debout.

2024-03-01 fin : 2024-03-01 01:00:00. EUR.

273 rue des écoles Salle de Spectacle Les Cigales

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



An evening of song and cumbia with Pierrot et Moi and Flavia Coelho in association with the Chantons sous les pins Festival.

Doors open at Les Cigales (Luxey – 40) at 7.30pm.

Standing room only

Noche de canción y cumbia con Pierrot et Moi y Flavia Coelho en asociación con el Festival Chantons sous les pins.

Apertura de puertas en Les Cigales (Luxey – 40) a las 19.30 h.

Sólo para público de pie

Ein Abend unter den Themen Chanson und Cumbia mit Pierrot et Moi und Flavia Coelho in Verbindung mit dem Festival Chantons sous les pins.

Türöffnung in Les Cigales (Luxey – 40) um 19:30 Uhr.

Stehendes Publikum

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cœur Haute Lande