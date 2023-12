Cie Allégorie « Looking For » 273 rue des écoles Luxey, 1 décembre 2023, Luxey.

Luxey,Landes

Une soirée placée sous la thématique du cirque et de la musique avec les artistes de la compagnie Allégorie.

Ouverture des portes à 17h

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Placement assis

Accessible aux personnes à mobilité réduite, réservation au 05 58 08 05 14.

273 rue des écoles Salle de Spectacle Les Cigales

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



An evening of circus and music with artists from the Allégorie company.

Doors open at 5pm

Free for children under 10.

Seated

Accessible to people with reduced mobility, booking on 05 58 08 05 14

Noche de circo y música con artistas de la compañía Allégorie.

Apertura de puertas a las 17.00 h

Gratis para menores de 10 años.

Asientos

Accesible a personas con movilidad reducida, previa reserva en el 05 58 08 05 14

Ein Abend unter dem Motto « Zirkus und Musik » mit den Künstlern der Kompanie Allégorie.

Öffnung der Türen um 17 Uhr

Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren.

Sitzplätze

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Reservierung unter 05 58 08 05 14

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Cœur Haute Lande