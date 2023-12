Cie Pyramid « Ballet Bar » 273 rue des écoles Luxey, 1 décembre 2023, Luxey.

Luxey,Landes

Une soirée placée sous le thème de la danse hip-hop avec les danseurs de la compagnie Pyramid.

Ouverture des portes des Cigales (Luxey – 40) à 19h.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Placement assis.

Accessible aux personnes à mobilité réduite, sur réservation au 05 58 08 05 14.

273 rue des écoles Salle de Spectacle Les Cigales

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



An evening of hip-hop dance with dancers from the Pyramid company.

Doors open at Les Cigales (Luxey – 40) at 7pm.

Free for children under 10.

Seated performance.

Accessible to people with reduced mobility, by reservation on 05 58 08 05 14

Noche de baile hip-hop con los bailarines de la compañía Pyramid.

Apertura de puertas en Les Cigales (Luxey – 40) a las 19.00 h.

Gratis para menores de 10 años.

Espectáculo sentado.

Accesible a personas con movilidad reducida, previa reserva en el 05 58 08 05 14

Ein Abend unter dem Motto Hip-Hop-Tanz mit den Tänzern der Kompanie Pyramid.

Türöffnung im Les Cigales (Luxey – 40) um 19 Uhr.

Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren.

Platz auf einem Sitzplatz.

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Reservierung erforderlich unter 05 58 08 05 14

