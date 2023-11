Musicalarue Party #2 273 rue des écoles Luxey, 2 décembre 2023, Luxey.

Luxey,Landes

A 20h, Alee et Mourad Musset (de La Rue Kétanou) mêlent humour, amour et mélancolie teintées d’espoir.

A 21h30, Mouss et Hakim (De Zebda à « Darons de la Garonne ») avec un nouvel album, hommage à Claude Nougaro, coloré, riche, conscient et en mouvement.

A 23h15, Zoufris Maracas fusionnant la chanson française avec des héritages africains, sud-américains aussi bien qu’andalous et des Balkans..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 01:00:00. EUR.

273 rue des écoles Salle de Spectacle des Cigales

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



At 8pm, Alee and Mourad Musset (from La Rue Kétanou) blend humor, love and melancholy with hope.

At 9:30pm, Mouss et Hakim (De Zebda à « Darons de la Garonne ») with a new album, a tribute to Claude Nougaro, colorful, rich, conscious and on the move.

At 11:15pm, Zoufris Maracas fuse French chanson with African, South American, Andalusian and Balkan heritages.

A las 20.00 h, Alee y Mourad Musset (de La Rue Kétanou) mezclan humor, amor y melancolía con un toque de esperanza.

A las 21.30 h, Mouss et Hakim (De Zebda à « Darons de la Garonne ») con un nuevo álbum, homenaje a Claude Nougaro, colorista, rico, consciente y en movimiento.

A las 23.15 h, Zoufris Maracas fusiona la chanson francesa con la herencia africana, sudamericana, andaluza y balcánica.

Um 20 Uhr mischen Alee und Mourad Musset (von La Rue Kétanou) Humor, Liebe und Melancholie, die von Hoffnung geprägt sind.

Um 21.30 Uhr: Mouss und Hakim (Von Zebda zu « Darons de la Garonne ») mit einem neuen Album, einer Hommage an Claude Nougaro, farbenfroh, reich, bewusst und in Bewegung.

Um 23.15 Uhr: Zoufris Maracas, die das französische Chanson mit afrikanischen, südamerikanischen, andalusischen und Balkan-Erbschaften verschmelzen.

