Conférence à l’Université pour Tous : bioéthique, la Procréation Médicalement Assistée 273 avenue Henri Martin Cahors, 19 décembre 2023, Cahors.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 14:30:00

fin : 2023-12-19 16:30:00

Pendant des siècles, le désir de parenté s’est confronté à la réalité biologique de la procréation charnelle. Cependant, les innovations biotechnologiques ont permis, depuis la fin des années 1970, de surmonter les limites imposées par la nature. Le sexe, l’âge ou encore la mort ne forment plus des obstacles infranchissables pour créer la vie.

Dans ce contexte, le législateur français est intervenu, au travers des différentes lois bioéthiques, pour donner un cadre juridique aux différentes méthodes de procréation médicalement assistée. Ainsi, depuis les lois du 29 juillet 1994, l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été admise dans le droit de la famille, là où la gestation pour autrui (GPA) demeure quant à elle strictement prohibée.

Les évolutions récentes des dispositifs encadrant ces deux modes d’accès à la parenté ont connu de fortes évolutions en une trentaine d’années. Avec la loi bioéthique du 2 août 2021, le législateur a dès lors souhaité étendre les bénéficiaires de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires et, dans un même temps, a réaffirmé son refus de la GPA.

Accessibles à toutes et tous, ces techniques de procréation médicale ne reproduisent pas une parenté hétérosexuée, mais elles ouvrent la voie à de nouvelles formes de parentalité.

Cette conférence permettra ainsi de discuter, au travers de la procréation médicalement assistée, les multiplications des modèles familiaux..

Intervenant : Pierre MICHEL

Actuellement enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Toulouse 1 Capitole, Pierre Michel est docteur en droit privé et sciences criminelles (Laboratoire de théorie du droit de la Faculté de droit d’Aix-Marseille Université). Spécialisé en théorie du droit, ses recherches s’articulent sur l’adaptation du droit français aux différentes mutations sociales et technologiques. Parmi ses différents axes, ses publications portent principalement sur les questions de genre, de bioéthique et de numérique.

Discutante : Aurélie MAHALATCHIMY

Chargée de recherche au CNRS, Docteure en droit, CERIC, UMR 7318 Droits international, comparé, européen (DICE) au sein d’Aix-Marseille Université, à Aix-en-Provence.

273 avenue Henri Martin Centre Universitaire Maurice Faure – Salle de conférences

Cahors 46000 Lot Occitanie



