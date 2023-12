Conférence à l’Université pour Tous : L’apport des femmes artistes au XIXe siècle , grandeur et décadence. 273 avenue Henri Martin Cahors, 14 décembre 2023, Cahors.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 14:30:00

fin : 2023-12-14 16:30:00

Mises à part les compositrices, ces femmes sont issues de milieux très pauvres, même parfois extrêmement misérables. Elles se battent pour arriver au sommet, y rester ou tout simplement survivre. Leur réussite elles la doivent à leur beauté plus qu’à leur talent (sauf pour les chanteuses d’opéra car il faut savoir bien chanter et avoir une très belle voix).

Pour illustrer mon propos, je vais évoquer des comédiennes Rachel, Réjane, des danseuses, Marie Taglioni, Isadora Duncan, des chanteuses d’opéra Hortense Schneider, la « Malibran », des chanteuses de cabaret, Yvette Guilbert, Jane Avril, des musiciennes Louise Farrenc et Cécile Chaminade. Elles sont très nombreuses dans tous les domaines mais beaucoup n’ont pas franchi la barrière de la postérité..

Intervenante : Catherine CALAS. Après un parcours de vie professionnelle riche et varié (enseignante, responsable de gestion, conférencière -histoire de la peinture- avec un public varié de la maternelle au bac+, animation de soirées débats, remise à niveau en français de jeunes adultes), je profite de ma retraite pour continuer à transmettre. Transmettre ma passion de l’histoire : histoire des femmes, si longtemps oubliées, non considérées comme des êtres humains et dont je m’efforce de faire revivre la mémoire.

5 EUR.

273 avenue Henri Martin Centre Universitaire Maurice Faure (salle de conférences)

Cahors 46000 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cahors – Vallée du Lot