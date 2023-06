Visite de la Truffière » La Sauça Vielha » 272 Route du Raz Haut Sarlat-la-Canéda, 6 juillet 2021, Sarlat-la-Canéda.

Ainsi, vous découvrirez dans cette visite les diverses essences d’arbres pouvant recevoir la truffe; de même, vous apprendrez quelles sont les différentes variétés de truffes qui se récoltent en France. Notre domaine truffier s’étend sur 2 hectares, au milieu de la campagne Sarladaise, avec vue imprenable sur une nature de notoriété mondiale, à 3 mn du centre ville.

Le site est accessible aux bus, autant pour les groupes que pour les particuliers.

Durant 1 h 30, nous faisons partager notre amour du métier. Des démonstrations de cavage sont faites devant vous, et la visite se termine par une dégustation de nos produits, autour d’un verre, dans un cadre bucolique..

On this tour, you’ll learn about the different types of trees that can grow truffles, and about the different varieties of truffle harvested in France. Our truffle estate extends over 2 hectares, in the middle of the Sarladaise countryside, with a breathtaking view over a world-famous natural environment, just 3 minutes from the town center.

The site is accessible by bus, both for groups and individuals.

For 1 h 30, we share our love of the trade. Demonstrations of cavage are given in front of you, and the visit ends with a tasting of our products, over a glass, in a bucolic setting.

En esta visita, aprenderá sobre los diferentes tipos de árboles que pueden cultivar trufas y sobre las distintas variedades de trufa que pueden recolectarse en Francia. Nuestra finca trufera se extiende sobre 2 hectáreas, en plena campiña de Sarlat, con una vista ininterrumpida sobre un entorno natural de fama mundial, a sólo 3 minutos del centro de la ciudad.

El sitio es accesible en autobús, tanto para grupos como para particulares.

Durante una hora y media, compartimos nuestro amor por el oficio. Se hacen demostraciones de cavage delante de usted, y la visita termina con una degustación de nuestros productos, con una copa de vino, en un entorno bucólico.

Auf dieser Tour lernen Sie die verschiedenen Baumarten kennen, die für Trüffel geeignet sind, und erfahren, welche verschiedenen Trüffelarten in Frankreich geerntet werden. Unsere Trüffelfarm erstreckt sich über 2 Hektar inmitten der sardischen Landschaft, mit einem atemberaubenden Blick auf die weltberühmte Natur, 3 Minuten vom Stadtzentrum entfernt.

Das Gelände ist mit Bussen zugänglich, sowohl für Gruppen als auch für Einzelpersonen.

1,5 Stunden lang lassen wir unsere Besucher an unserer Liebe zum Beruf teilhaben. Der Besuch endet mit einer Verkostung unserer Produkte bei einem Glas in einer bukolischen Umgebung.

