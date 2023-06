Exposition d’Arts Plastiques de Patrick Noppe 2719 route de Sauveterre Castanet, 16 septembre 2023, Castanet.

Castanet,Aveyron

A l’occasion des journées nationales du patrimoine, cet artiste local transforme sa maison en salle d’exposition!.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

2719 route de Sauveterre

Castanet 12240 Aveyron Occitanie



On the occasion of the National Heritage Days, this local artist transforms his house into a showroom!

Con motivo de las Jornadas Nacionales del Patrimonio, este artista local transforma su casa en una sala de exposiciones

Anlässlich der nationalen Tage des Kulturerbes verwandelt dieser lokale Künstler sein Haus in einen Ausstellungsraum!

