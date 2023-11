Meurtre au Manoir HOTEL BLACK & GREEN 270 rue de Toulouse Limoges, 8 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Participez à un escape game » Meurtre au Manoir » organisé par STEAM et l’hôtel Black & Green.

» Un meurtre vient d’être commis dans un manoir dans un manoir isolé. Découvrez des personnages plus intrigants les uns que les autres. Saurez vous percer leurs secrets et démasquer le coupable? »

Equipes de 4 à 5 personnes.

1ere session début: 17h45 fin 21h15

2éme session: début: 19h30 fin 23h00

Réservations par téléphone au 05 55 06 25 25.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 00:00:00. EUR.

270 rue de Toulouse

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take part in a « Murder at the Manor » escape game organized by STEAM and the Black & Green Hotel.

« A murder has just been committed in an isolated manor house. Discover a cast of characters, each more intriguing than the last. Will you be able to unravel their secrets and unmask the culprit? »

Teams of 4 to 5 people.

1st session start: 17h45 end 21h15

2nd session: start: 7:30pm end: 11:00pm

Reservations by phone 05 55 06 25 25

Participe en el juego de escape « Asesinato en la mansión », organizado por STEAM y el Hotel Black & Green.

« Se acaba de cometer un asesinato en una mansión aislada. Descubre a los personajes más intrigantes. ¿Serás capaz de desentrañar sus secretos y desenmascarar al culpable? »

Equipos de 4 a 5 personas.

1ª sesión inicio: 17h45 fin 21h15

2ª sesión: inicio: 19h30 fin: 23h00

Reservas por teléfono en el 05 55 06 25 25

Nehmen Sie an einem Escape Game « Mord im Herrenhaus » teil, das von STEAM und dem Black & Green Hotel organisiert wird.

» In einem Herrenhaus in einem abgelegenen Herrenhaus wurde gerade ein Mord begangen. Entdecken Sie Charaktere, von denen einer intriganter ist als der andere. Werden Sie ihre Geheimnisse lüften und den Täter entlarven können? »

Teams von 4 bis 5 Personen.

1. Sitzung: Beginn: 17:45 Uhr Ende: 21:15 Uhr

2. Sitzung: Beginn: 19:30 Uhr Ende: 23:00 Uhr

Reservierungen per Telefon unter 05 55 06 25 25

Mise à jour le 2023-11-21 par SPL Terres de Limousin