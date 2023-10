Jouons en famille ! 270, route de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour, 20 octobre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

Venez passer un moment privilégié avec vos ados (11 ans et + ) autour de jeux de société et d’un apéro dinatoire sur le principe auberge espagnole. C’est gratuit et quoi de plus sympa que les jeux pour créer du lien !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

270, route de Villeneuve Maison de l’Enfance

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and spend some quality time with your teens (aged 11 and over) over board games and an aperitif-dinner based on the auberge espagnole principle. It’s free, and what better way to bond than with games!

Venga a pasar un rato agradable con sus hijos adolescentes (a partir de 11 años), jugando a juegos de mesa y disfrutando de un aperitivo basado en el principio del « auberge espagnole ». Es gratis y ¡qué mejor manera de estrechar lazos que con los juegos!

Verbringen Sie einen besonderen Moment mit Ihren Teenagern (11 Jahre und älter) bei Gesellschaftsspielen und einem Aperitif nach dem Prinzip der Auberge espagnole. Es ist kostenlos und was gibt es Schöneres als Spiele, um Kontakte zu knüpfen?

