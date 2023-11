MARCHÉ DE NOËL 270 Route de Sainte Menne Poussay, 15 décembre 2023, Poussay.

Poussay,Vosges

Marché de Noël.

Vente de créations, déco, sablés, réalisés par les enfants et leurs parents.

Maquillage, magie, origami, photo avec le père Noël. Vente de crêpes et boissons.

Organisé par l’école primaire Montaigne.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 19:00:00. 0 EUR.

270 Route de Sainte Menne Salle Polyvalente

Poussay 88500 Vosges Grand Est



Christmas market.

Sale of creations, decorations and shortbread made by children and their parents.

Face painting, magic, origami, photo with Santa Claus. Pancakes and drinks for sale.

Organized by Montaigne elementary school.

Mercado navideño.

Venta de creaciones, adornos y mantecados elaborados por los niños y sus padres.

Pintacaras, magia, papiroflexia, foto con Papá Noel. Venta de tortitas y bebidas.

Organizado por la escuela primaria Montaigne.

Markt in der Weihnachtszeit.

Verkauf von Kreationen, Deko, Shortbread, die von Kindern und ihren Eltern hergestellt wurden.

Make-up, Zauberei, Origami, Foto mit dem Weihnachtsmann. Verkauf von Crêpes und Getränken.

Organisiert von der Montaigne-Grundschule.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT MIRECOURT