Les Apéros des Amoureuses 270 chemin de Malombre Malataverne, 18 juillet 2023, Malataverne.

Malataverne,Drôme

Les Amoureuses et le Domaine du Colombier vous invite à déguster leurs vins et tapas sur la terrasse du Bistrot 270 !.

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 20:00:00. .

270 chemin de Malombre Le Domaine du Colombier

Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Amoureuses and Domaine du Colombier invite you to taste their wines and tapas on the Bistrot 270 terrace!

Les Amoureuses y Domaine du Colombier le invitan a degustar sus vinos y tapas en la terraza del Bistrot 270

Les Amoureuses und die Domaine du Colombier laden Sie ein, ihre Weine und Tapas auf der Terrasse des Bistrot 270 zu probieren!

