Conférence « vivre la ménopause sereinement » 270 chemin de la Tuillière Saillans, 16 novembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Nous avons le plaisir d’accueillir Céline Hovette, praticienne naturopathe spécialisée dans les problématiques hormonales et la nutrition. En effet, elle accompagne les femmes pour leur permettre de retrouver équilibre et bien-être par des moyens naturels.

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . .

270 chemin de la Tuillière Ladrôme Laboratoire

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’re delighted to welcome Céline Hovette, a naturopathic practitioner specializing in hormonal issues and nutrition. She works with women to help them regain balance and well-being through natural means

Nos complace dar la bienvenida a Céline Hovette, naturópata especializada en problemas hormonales y nutrición. Trabaja con las mujeres para ayudarlas a recuperar su equilibrio y bienestar por medios naturales

Wir freuen uns, Céline Hovette begrüßen zu dürfen, eine Naturheilpraktikerin, die sich auf hormonelle Probleme und Ernährung spezialisiert hat. In der Tat begleitet sie Frauen, damit sie mit natürlichen Mitteln ihr Gleichgewicht und Wohlbefinden wiederfinden können

