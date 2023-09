Conférence « Comment gérer le stress et le surmenage avec les fleurs de Bach » 270 chemin de la Tuillière Saillans, 21 septembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Explorez l’univers des Fleurs de Bach et découvrez qu’elles peuvent être des alliées précieuses. Face aux défis de la vie quotidienne, le stress, le surmenage peuvent affecter notre bien-être et notre qualité de vie. A suivre en présentiel ou en ligne..

2023-09-21 20:30:00 fin : 2023-09-21 . .

270 chemin de la Tuillière Ladrôme Laboratoire

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Explore the world of Bach Flowers and discover how they can be invaluable allies. Faced with the challenges of daily life, stress and overwork can affect our well-being and quality of life. To be followed in-class or online.

Explore el mundo de las Flores de Bach y descubra cómo pueden ser unas aliadas inestimables. Ante los retos de la vida cotidiana, el estrés y el exceso de trabajo pueden afectar a nuestro bienestar y calidad de vida. A seguir presencialmente o en línea.

Erkunden Sie die Welt der Bachblüten und entdecken Sie, dass sie wertvolle Verbündete sein können. Angesichts der Herausforderungen des täglichen Lebens können Stress und Überforderung unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Zu absolvieren als Präsenzveranstaltung oder online.

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans