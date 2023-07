Conférence « soulager les bobos du quotidien » 270 chemin de la Tuillière Saillans, 6 juillet 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Plongez dans l’univers de l’aromathérapie avec Anh Nguyen, pharmacienne naturopathe, et découvrez comment les huiles essentielles peuvent être des alliés pour votre bien-être et votre santé au quotidien. A suivre en présentiel dans nos locaux ou en ligne..

2023-07-06 20:30:00 fin : 2023-07-06 . .

270 chemin de la Tuillière Ladrôme Laboratoire

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dive into the world of aromatherapy with Anh Nguyen, naturopathic pharmacist, and discover how essential oils can be allies in your daily health and well-being. To be followed in person at our premises or online.

Sumérgete en el mundo de la aromaterapia de la mano de Anh Nguyen, farmacéutica naturista, y descubre cómo los aceites esenciales pueden ser un aliado en tu salud y bienestar diario. A realizar presencialmente en nuestras oficinas u online.

Tauchen Sie mit Anh Nguyen, einer naturheilkundlichen Apothekerin, in die Welt der Aromatherapie ein und entdecken Sie, wie ätherische Öle Verbündete für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit im Alltag sein können. Zu besuchen als Präsenzveranstaltung in unseren Räumlichkeiten oder online.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans