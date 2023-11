Jouons en famille ! 270 Avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour, 24 novembre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

Quoi de plus sympa que les jeux pour créer du lien ! Venez savourer un moment de complicité avec vos enfants autour de jeux de sociétés des plus classiques aux plus farfelus !

– dès 15h30, avec Marion du Relais Petite Enfance, pour les tout-petits (18 mois / 3 ans)

– de 18h30 à 22h, avec Pascale de l’Accueil de Loisirs, pour les 3/11 ans.

Animation gratuite organisée en partenariat avec l’association Le Nain Jaune..

270 Avenue de Villeneuve

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



What better way to bond than with games! Come and enjoy a moment of complicity with your children around board games ranging from the most classic to the most eccentric!

– from 3.30pm, with Marion from Relais Petite Enfance, for toddlers (18 months / 3 years)

– from 6.30pm to 10pm, with Pascale from Accueil de Loisirs, for 3/11 year-olds.

Free activities organized in partnership with the Le Nain Jaune association.

¡Qué mejor manera de estrechar lazos que jugando! Venga a disfrutar de un momento de complicidad con sus hijos con juegos de mesa que van desde los más clásicos a los más extravagantes

– a partir de las 15.30 h, con Marion, del Relais Petite Enfance, para los más pequeños (18 meses/3 años)

– de 18.30 a 22.00 h, con Pascale, del Accueil de Loisirs, para niños de 3/11 años.

Actividades gratuitas organizadas en colaboración con la asociación Le Nain Jaune.

Was gibt es Schöneres als Spiele, um Kontakte zu knüpfen? Genießen Sie einen Moment der Zweisamkeit mit Ihren Kindern bei Gesellschaftsspielen, von den klassischsten bis zu den skurrilsten!

– ab 15:30 Uhr, mit Marion vom Relais Petite Enfance, für Kleinkinder (18 Monate / 3 Jahre)

– von 18:30 bis 22:00 Uhr, mit Pascale von der Accueil de Loisirs, für Kinder von 3 bis 11 Jahren.

Die kostenlose Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Le Nain Jaune organisiert.

