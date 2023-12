Visite commentée de Veules aux lampions 27 Rue Victor Hugo Veules-les-Roses, 1 décembre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Découvrez Veules-les-Roses comme vous ne l’avez jamais vu ! L’office de tourisme de la Côte d’Albâtre vous propose une visite commentée nocturne, baladez-vous à la lumière des lampions et émerveillez-vous devant ce plus beau village de France.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Veules-les-Roses pour récupérer vos lampions avant le départ pour la visite. Un lampion distribué par famille.

Réservation obligatoire. Nombre de participants limités.

2 départs :

1er départ : 17h00

2ème départ : 17h30.

2023-12-27 17:00:00 fin : 2023-12-27 . .

27 Rue Victor Hugo Office de Tourisme de Veules-les-Roses

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Discover Veules-les-Roses as you’ve never seen it before! The Côte d?Albâtre tourist office is offering a guided tour by night. Stroll around by the light of lanterns and marvel at this most beautiful village in France.

Go to the Veules-les-Roses Tourist Office to pick up your lanterns before setting off on the tour. One lantern per family.

Reservations required. Limited number of participants.

2 departures:

1st departure: 5:00 pm

2nd departure: 5:30pm

Descubra Veules-les-Roses como nunca antes lo había visto La oficina de turismo de la Côte d’Albâtre le propone una visita guiada nocturna, en la que podrá pasear a la luz de las linternas y maravillarse con este pueblo, el más bello de Francia.

Acuda a la Oficina de Turismo de Veules-les-Roses para recoger los farolillos antes de iniciar la visita. Un farolillo por familia.

Imprescindible reservar. Número de participantes limitado.

2 salidas:

1ª salida: 17:00

2ª salida: 17:30

Entdecken Sie Veules-les-Roses, wie Sie es noch nie gesehen haben! Das Fremdenverkehrsamt der Alabasterküste bietet Ihnen eine nächtliche Führung an, bei der Sie im Schein der Laternen durch das schönste Dorf Frankreichs spazieren und staunen können.

Treffen Sie sich im Office de Tourisme von Veules-les-Roses, um Ihre Lampions abzuholen, bevor die Führung beginnt. Pro Familie wird ein Lampion verteilt.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl von Teilnehmern.

2 Abfahrten:

1. Abfahrt: 17.00 Uhr

2. Start: 17.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre