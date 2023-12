Les cinq anneaux perdus – Cie La Baguette 27 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 4 mai 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 18:00:00

fin : 2024-05-04 19:00:00

.

Théâtre interactif – Jeune public de 4 à 11 ans – à la Halle couverte.

Spectacle en lien avec les Jeux Olympiques et labellisé « Paris 2024 », dans le cadre d’une journée dédiée au sport.

L’incroyable aventure de deux enfants en mission pour sauver l’idéal olympique !

Camille et Charlie, aux billes, sont de vrais champions. Lors d’un entraînement en pleine nature, ils découvrent une mystérieuse boîte lumineuse, animée par l’esprit de Pierre de Coubertin. Mais cette lumière de l’olympisme est en train de s’éteindre. Pierrot les met au défi : le petit garçon et la petite fille devront retrouver les cinq anneaux perdus pour la sauver. Éthiopie, Australie, Brésil, Japon : cette aventure les mènera tout autour du monde à la rencontre de jeunes sportifs et parasportifs facétieux et déterminés.

EUR.

27 rue Victor Hugo Halle couverte

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)