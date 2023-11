Rencontre – Les Mécaniques 27, rue Venel Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La MéCa propose une soirée autour d’une rencontre d’auteurs et un concert à la Chapelle Venel d’Aix-en-Provence..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

27, rue Venel Chapelle Venel

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La MéCa offers an evening of author encounters and a concert at the Chapelle Venel in Aix-en-Provence.

La MéCa ofrece una velada de conferencias de autores y un concierto en la Chapelle Venel de Aix-en-Provence.

La MéCa bietet einen Abend rund um ein Autorentreffen und ein Konzert in der Venel-Kapelle in Aix-en-Provence an.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence