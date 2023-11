Créer refuge ! Les Mécaniques 27 rue Venel Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Créer Refuge ! Sortie de résidence, avec Sylvain Pattieu et Fred Nevché..

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 20:30:00. .

27 rue Venel Chapelle Venel

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Create Refuge! Out of residency, with Sylvain Pattieu and Fred Nevché.

¡Crear Refugio! Fuera de residencia, con Sylvain Pattieu y Fred Nevché.

Refugium schaffen! Ausgang der Residenz, mit Sylvain Pattieu und Fred Nevché.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence