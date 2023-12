Soirée découverte des caviars 27 rue Roosevelt Lapalisse, 3 décembre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Découvrez les accords caviars et vins grâce à une sélection de vins et champagnes qui accompagnera la dégustation de 4 caviars d’espèces et d’origine différentes..

2023-12-08 19:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

27 rue Roosevelt Maison Distrilux

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover caviar and wine pairings with a selection of wines and champagnes to accompany the tasting of 4 caviars of different species and origins.

Descubra el maridaje de caviar y vino con una selección de vinos y champanes para acompañar la degustación de 4 caviares de diferentes especies y origen.

Entdecken Sie die Kombination von Kaviar und Wein mit einer Auswahl an Weinen und Champagnern, die die Verkostung von vier Kaviarsorten unterschiedlicher Herkunft und Art begleiten.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme du pays de Lapalisse