REPAS TÉLÉTHON 27 rue Principale – Salle des Fêtes Belles-Forêts, 4 novembre 2023, Belles-Forêts.

Belles-Forêts,Moselle

Mobilisez-vous pour le Téléthon ! L’association Tel est ton grand cœur propose un repas sur réservation dont les bénéfices seront reversés. Au menu : bouchée à la reine, fromage et dessert. Renseignements et réservation par téléphone avant le 1er novembre.. Tout public

Samedi 2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. 15 EUR.

27 rue Principale – Salle des Fêtes

Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est



Get involved for the Telethon! The Tel est ton grand c?ur association is offering a meal on reservation, with all proceeds going to the Telethon. Menu: bouchée à la reine, cheese and dessert. Information and reservations by telephone before November 1.

Participa en el Telemaratón La asociación Tel est ton grand cœur organiza una comida, reservada con antelación, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la asociación. Menú: bouchée à la reine, queso y postre. Información y reservas por teléfono antes del 1 de noviembre.

Mobilisieren Sie sich für den Telethon! Der Verein Tel est ton grand c?ur bietet auf Vorbestellung ein Essen an, dessen Erlös gespendet wird. Auf dem Menüplan stehen: Königinnenbissen, Käse und Dessert. Informationen und Reservierung per Telefon vor dem 1. November.

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG