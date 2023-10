Octobre rose : stand d’information et animations 27 rue Pierre Julien Montélimar, 19 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

A l’occasion d’Octobre Rose, retrouvez un stand d’information dans le coeur de ville..

27 rue Pierre Julien Centre municipal de santé

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For Pink October, we’re setting up an information stand in the town center.

Con motivo del Octubre Rosa, se instalará un puesto de información en el centro de la ciudad.

Anlässlich des Rosa Oktobers finden Sie einen Informationsstand im Stadtzentrum.

