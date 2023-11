Bourse aux jouets 27 rue Mesples Pontacq Catégories d’Évènement: Pontacq

Pyrénées-Atlantiques Bourse aux jouets 27 rue Mesples Pontacq, 12 novembre 2023, Pontacq. Pontacq,Pyrénées-Atlantiques .

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

27 rue Mesples Collège saint joseph

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-03 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Pontacq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 27 rue Mesples Adresse 27 rue Mesples Collège saint joseph Ville Pontacq Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 27 rue Mesples Pontacq latitude longitude 43.18545;-0.1166

27 rue Mesples Pontacq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontacq/