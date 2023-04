FESTIVAL GRAPHIMS 27, rue Frederic Peysson, 22 mars 2023, Montpellier.

L’exposition présentée par La Fenêtre est composée de 4 chapitres : Elle raconte, en premier lieu, l’histoire du Laboratoire de cartographie de Jacques Bertin, actif au sein de l’EPHE / EHESS de Paris dans la deuxième partie du XXe siècle, et pionnier en termes de représentation graphique de données..

2023-03-22 à ; fin : 2023-06-11 . .

27, rue Frederic Peysson

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The exhibition presented by La Fenêtre is composed of 4 chapters: First, it tells the story of Jacques Bertin’s Cartography Laboratory, active within the EPHE / EHESS of Paris in the second part of the 20th century, and a pioneer in terms of graphic representation of data.

La exposición presentada por La Fenêtre consta de 4 capítulos: en primer lugar, cuenta la historia del Laboratorio de Cartografía de Jacques Bertin, activo en la EPHE / EHESS de París en la segunda mitad del siglo XX, y pionero en materia de representación gráfica de datos.

Die von La Fenêtre präsentierte Ausstellung besteht aus vier Kapiteln: Zunächst erzählt sie die Geschichte des Laboratoire de cartographie von Jacques Bertin, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der EPHE / EHESS in Paris tätig war und Pionierarbeit auf dem Gebiet der grafischen Darstellung von Daten leistete.

