La Maison des Produits du Terroir 27, rue du Muguet Saint-Laurent, 12 juillet 2023, Saint-Laurent.

Saint-Laurent,Ardennes

Produits disponibles : – Confitures.- Terrines : sanglier, sanglier aux pruneaux, faisan aux pistaches…- Cidre.- Chocolats.- Miel.- Bières artisanales.- Œuf bio.- Yaourt nature et aromatisé.- Lait cru tous les vendredis.- Volailles fermières prêtes à cuire.- Plats cuisinés : faisan sauce chasseur, sanglier sauce chasseur, biche en sauce, porc aux lentillons.- Possibilité de paniers garnis.Modalités de commande : Sur place.Attention, pas de carte bancaire..

27, rue du Muguet

Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est



Products available : – Jams – Terrines : wild boar, wild boar with prunes, pheasant with pistachios…- Cider – Chocolates – Honey – Traditional beers – Organic egg – Natural and flavoured yoghurt – Raw milk every Friday Farmhouse poultry ready to cook – Cooked dishes: pheasant in sauce chasseur, wild boar in sauce chasseur, doe in sauce, pork with lentils – Possibility of filled baskets – Order modalities: On site – No credit card required.

Productos disponibles: – Mermeladas – Terrinas: jabalí, jabalí con ciruelas, faisán con pistachos – Sidra – Chocolates – Miel – Cervezas artesanales – Huevos ecológicos – Yogur natural y aromatizado – Leche cruda todos los viernes – Aves de corral listas para cocinar Platos preparados: faisán con salsa de cazador, jabalí con salsa de cazador, ciervo con salsa, cerdo con lentejas – Posibilidad de cestas envasadas Métodos de pedido: En el momento, sin tarjetas de crédito.

Verfügbare Produkte: – Konfitüren.- Terrinen: Wildschwein, Wildschwein mit Pflaumen, Fasan mit Pistazien…- Cidre.- Schokoladen.- Honig.- Handwerklich hergestellte Biere.- Bio-Ei.- Natur- und aromatisierter Joghurt.- Rohmilch jeden Freitag.- – Kochfertiges Geflügel vom Bauernhof.- Fertiggerichte: Fasan mit Jägersauce, Wildschwein mit Jägersauce, Hirsch in Sauce, Schwein mit Linsen.- Möglichkeit von Präsentkörben.Bestellmodalitäten: Vor Ort.Achtung, keine Kreditkarte.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme