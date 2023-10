Actions de sensibilisation : Le jour de la nuit 27, rue du Muguet Saint-Laurent, 3 novembre 2023, Saint-Laurent.

Saint-Laurent,Ardennes

– Vendredi 3 novembre de 17 h à 22 h : atelier photographique dans le parc animalier de Charleville-Mézières et en chemin vers la maison de la Fédération départementale des chasseurs –Animation suivie d’un repas – Pour adultes et enfants de plus de 10 ans disposant d’un appareil de prise de vue (y compris smartphone) – Tarif : 60 € (atelier et repas compris) – Samedi 4 novembre de 14 h à 16 h à l’auditorium du lycée agricole de Saint-Laurent : conférence « Il était une fois la nuit » – Evénement gratuit et tous publics- Samedi 4 novembre de 17 h à 21 h : balade nocturne du parc animalier de Charleville-Mézières jusqu’à la maison de chasse de la Fédération départementale – Pour adultes et enfants de plus de 10 ans – Tarif : 2 €.

2023-11-03 fin : 2023-11-04 . .

27, rue du Muguet Lycée Agricole

Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est



– Friday, November 3, 5 pm to 10 pm: photographic workshop in the Charleville-Mézières wildlife park and on the way to the home of the Fédération départementale des chasseurs ? followed by a meal ? For adults and children over 10 with a camera (including smartphone) ? Price: 60€ (workshop and meal included) – Saturday, November 4, from 2pm to 4pm at the Lycée agricole Saint-Laurent auditorium: « Once upon a time, there was night » conference ? Free event for all – Saturday November 4 from 5 to 9 p.m.: nocturnal walk from the Charleville-Mézières animal park to the Fédération départementale hunting lodge ? For adults and children over 10 ? Price: 2 ?

– Viernes 3 de noviembre de 17:00 a 22:00 h: taller fotográfico en el parque natural de Charleville-Mézières y de camino a la sede de la Fédération départementale des chasseurs (Federación departamental de cazadores) ? Para adultos y niños a partir de 10 años con cámara fotográfica (smartphone incluido) ? Precio: 60 euros (taller y comida incluidos) – Sábado 4 de noviembre de 14:00 a 16:00 horas en el auditorio del Liceo Agrícola de Saint-Laurent: conferencia « Érase una vez la noche » ? Evento gratuito para todos – Sábado 4 de noviembre de 17:00 a 21:00 h: paseo nocturno desde el parque de animales de Charleville-Mézières hasta el pabellón de caza de la Fédération départementale ? Para adultos y niños mayores de 10 años ? Precio: 2 ?

– Freitag, 3. November, 17-22 Uhr: Fotoworkshop im Tierpark von Charleville-Mézières und auf dem Weg zum Haus der Fédération départementale des chasseurs – Animation mit anschließendem Essen ? Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren, die über einen Fotoapparat (einschließlich Smartphone) verfügen ? Preis: 60 ? (Workshop und Mahlzeit inbegriffen) – Samstag, 4. November, 14-16 Uhr im Auditorium des Landwirtschaftsgymnasiums von Saint-Laurent: Konferenz « Il était une fois la nuit » ? Kostenlose Veranstaltung für alle Altersgruppen – Samstag, 4. November, 17 bis 21 Uhr: Nachtwanderung vom Tierpark Charleville-Mézières bis zum Jagdhaus des Departementsverbands ? Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren ? Preis: 2 ?

Mise à jour le 2023-10-26 par Ardennes Tourisme