Atelier autour du chocolat : Chocolaterie « La Chouette Gourmande » 27 Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche, 27 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier autour du chocolat sur le thème de l’automne et d’Halloween. 14h30, 12€/pers. A partir de 10 ans. Places limitées. Durée 1h30..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

27 Rue du Marché

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Chocolate workshop on the theme of autumn and Halloween. 2.30pm, 12?/pers. Ages 10 and up. Places limited. Duration 1h30.

Taller de chocolate sobre el tema del otoño y Halloween. 14.30 h, 12.00 h /pers. A partir de 10 años. Plazas limitadas. Duración 1h30.

Workshop rund um Schokolade zum Thema Herbst und Halloween. 14:30 Uhr, 12?/Pers. Ab 10 Jahren. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Dauer 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays de Saint-Yrieix