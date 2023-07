Confiseries et gourmandises 27 Rue du Marché Saint-Yrieix-la-Perche, 18 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Tous apprentis confiseurs : fabrication de dragées, noisettes enrobées, bonbons faits maison et vous repartez avec votre production. Démonstration de montage de sujets en chocolat. Dès 7 ans..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

27 Rue du Marché

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



All apprentice confectioners: make your own sugared almonds, coated hazelnuts, homemade sweets and leave with your own production. Chocolate assembly demonstration. Ages 7 and up.

Aprendiz de pastelero: elabore sus propias almendras garrapiñadas, avellanas recubiertas y dulces caseros y váyase con su propia creación. Demostración de cómo montar objetos de chocolate. A partir de 7 años.

Alle lernen Konditor: Herstellung von Dragees, überzogenen Haselnüssen, selbstgemachten Bonbons und Sie gehen mit Ihrer Produktion nach Hause. Demonstration der Montage von Schokoladensubjekten. Ab 7 Jahren.

