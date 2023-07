Exposition temporaire « Ils font le patrimoine » 27 Rue du Lieutenant Petit La Guerche-sur-l’Aubois, 5 juillet 2023, La Guerche-sur-l'Aubois.

La Guerche-sur-l’Aubois,Cher

Cette exposition met en lumière ceux et celles qui font vivre le patrimoine du territoire ainsi que toutes les actions entreprises durant les dix dernières années dans le cadre du label grâce à l’énergie collective des partenaires publics et privés..

2023-07-05 fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

27 Rue du Lieutenant Petit

La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire



This exhibition highlights those who keep the territory’s heritage alive as well as all the actions undertaken during the last ten years within the framework of the label thanks to the collective energy of public and private partners.

Esta exposición pone de relieve a quienes mantienen vivo el patrimonio del territorio, así como todas las acciones emprendidas durante los últimos diez años en el marco del sello, gracias a la energía colectiva de socios públicos y privados.

Diese Ausstellung beleuchtet diejenigen, die das Kulturerbe der Region am Leben erhalten, sowie alle Aktionen, die in den letzten zehn Jahren im Rahmen des Gütesiegels dank der kollektiven Energie der öffentlichen und privaten Partner unternommen wurden.

Mise à jour le 2023-03-03 par BERRY