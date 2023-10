SPECTACLE- J’AI UN ARBRE DANS MON COEUR 27 rue du Général Leclerc Ogéviller, 11 octobre 2023, Ogéviller.

Ogéviller,Meurthe-et-Moselle

« J’ai un arbre dans mon coeur » est un conte écologique et drôle, teinté de poésie, pour un spectacle qui regarde le monde à hauteur d’enfant. Spectacle proposé par la Compagnie Sens Ascensionnels, à partir de 4 ans.

Durée 45 minutes, gratuit

Informations et inscriptions au 07 72 30 01 20. Enfants

Mercredi 2023-10-11 15:00:00 fin : 2023-10-11 15:45:00. 0 EUR.

27 rue du Général Leclerc Salle des fêtes

Ogéviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« J’ai un arbre dans mon coeur » is a funny ecological tale, tinged with poetry, for a show that looks at the world from a child?s perspective. Presented by Compagnie Sens Ascensionnels, ages 4 and up.

Duration 45 minutes, free of charge

Information and booking: 07 72 30 01 20

« J’ai un arbre dans mon coeur » (Tengo un árbol en el corazón) es un divertido cuento ecológico, teñido de poesía, para un espectáculo que mira al mundo desde la perspectiva de un niño. Representado por la Compagnie Sens Ascensionnels, a partir de 4 años.

Duración 45 minutos, gratuito

Información y reservas en el 07 72 30 01 20

« J’ai un arbre dans mon coeur » ist eine lustige, ökologische und poetische Geschichte, die die Welt aus der Perspektive eines Kindes betrachtet. Die Aufführung wird von der Compagnie Sens Ascensionnels angeboten, ab 4 Jahren.

Dauer 45 Minuten, kostenlos

Informationen und Anmeldungen unter 07 72 30 01 20

Mise à jour le 2023-10-05 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS